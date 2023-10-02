Звонарёва и Зигемунд вышли во второй круг парного разряда турнира в Пекине

Подошёл к концу матч в рамках первого круга парного разряда турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша из Германии Лаура Зигемунд сыграли против японки Мии Като и представительницы Индонезии Алдилы Сутджиади.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу российско-немецкого дуэта.

Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут. Звонарёва и Зигемунд сделали четыре двойные ошибки и оформиили четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету их соперницы одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Во втором круге Звонарёва и Зигемунд сыграют Каролин Гарсией и Кристиной Младенович, которые представляют Францию.