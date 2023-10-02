Екатерина Александрова уступила Кори Гауфф в первом круге турнира в Пекине

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова сыграла против представительницы США Кори Гауфф.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.

В прошедшей игре Александрова оформила два эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала два брейка. У её соперницы три подачи навылет, четыре двойных и четыре гейма, выигранных на чужой подаче.

В следующем круге Гауфф сыграет против хорватской теннисистки Петры Мартич.