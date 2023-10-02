ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Екатерина Александрова уступила Кори Гауфф в первом круге турнира в Пекине

Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.
02 октября 2023 14:17
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова сыграла против представительницы США Кори Гауфф.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты.

В прошедшей игре Александрова оформила два эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала два брейка. У её соперницы три подачи навылет, четыре двойных и четыре гейма, выигранных на чужой подаче.

В следующем круге Гауфф сыграет против хорватской теннисистки Петры Мартич.

источник: «Советский спорт»
Людмила Самсонова обыграла Петру Квитову во втором круге турнира в Пекине
Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.
02.10.2023 14:22
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Звонарёва и Зигемунд вышли во второй круг парного разряда турнира в Пекине
Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут.
02.10.2023 13:37
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Александр Зверев пробился в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет против Даниила Медведева
Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту.
02.10.2023 12:53
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев – о победе над Умбером: у него есть потенциал войти в топ-10 в мире
Россиянин обыграл соперника в трех сетах.
02.10.2023 12:33
Теннис
автор: Александр Бойченко
Касаткина победила египетскую теннисистку Шериф в первом круге турнира в Пекине
Касаткина победила египетскую теннисистку Шериф в первом круге турнира в Пекине
Спортсменки провели на корте 2 часа 50 минут.
02.10.2023 11:56
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Рублёв может сыграть против Карацева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае
Соревнование продлится с 4 по 15 октября.
02.10.2023 10:22
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Даниил Медведев обыграл Уго Умбера и пробился в полуфинал турнира в Пекине
Даниил Медведев обыграл Уго Умбера и пробился в полуфинал турнира в Пекине
Встреча продлилась 2 часа и 7 минут.
02.10.2023 09:51
Теннис
автор: Александр Бойченко
Звонарева уступила китаянке Ван в первом круге турнира в Пекине
Звонарева уступила китаянке Ван в первом круге турнира в Пекине
Спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты.
02.10.2023 09:13
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Кудерметова вплотную приблизилась к топ-15 в обновленном рейтинге WTA
Кудерметова вплотную приблизилась к топ-15 в обновленном рейтинге WTA
Павлюченкова поднялась на 24 строчки, Шнайдер — на 22.
02.10.2023 08:26
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.