Людмила Самсонова обыграла Петру Квитову во втором круге турнира в Пекине

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова сыграла против представительницы Чехии Петры Квитовой.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу 22-й ракетки мира из России. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.

В прошедшей игре Самсонова оформила семь эйсов, совершила три двойных ошибки и реализовала четыре брейка. У её соперницы две подачи навылет, три двойных и два гейма, выигранных на чужой подаче.

В следующем круге Гауфф сыграет против победительницы матча Марта Костюк (Украина) – Онж Жабер (Тунис).