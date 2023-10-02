Карлос Алькарас победил Рууда и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал полуфиналистом турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

На стадии 1/4 финала соревнований 20-летний спортсмен одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом со счётом 6:4, 6:2.

Победитель шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

На счету норвежского оппонента один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинальном матче китайского турнира Алькарас встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) – Янник Синнер (Италия).