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Карлос Алькарас победил Рууда и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Вторая ракетка мира одолел соперника за 1 час и 45 минут.
02 октября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал полуфиналистом турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

На стадии 1/4 финала соревнований 20-летний спортсмен одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом со счётом 6:4, 6:2.

Победитель шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

На счету норвежского оппонента один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинальном матче китайского турнира Алькарас встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) – Янник Синнер (Италия).

источник: «Советский спорт»
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