Француз Маннарино вышел в финал турнира в Астане, обыграв Себастьяна Офнера

Французский теннисист Адриан Маннарино пробился в финал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан).

В полуфинале 34-я ракетка мира одержал победу над австрийским атлетом Себастьяном Офнером со счётом 6:4, 6:2.

Победитель шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных.

На счету австрийца четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За победу в турнире в Казахстане Маннарино поборется с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Игра пройдёт во вторник, 3 октября.