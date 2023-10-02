Александр Зверев поделился ожиданиями от полуфинала турнира в Пекине с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на то, что в полуфинальном матче турнира категории АТР-500 в Пекине встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

В нынешнем сезоне соперники проведут уже пятую игру друг с другом.

«‎Видимо, в этом сезоне мы так и будем встречаться на каждом турнире. Это будет уже пятая встреча. И каждый раз это настоящая битва, поэтому я с нетерпением её жду. Он демонстрирует отличный теннис. Надеюсь, мне тоже удастся показать свою лучшую игру»‎, — заявил Зверев после своего выхода в полуфинал соревнований.

На стадии 1/4 финала китайского турнира Зверев победил представителя Чили Николаса Харри со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Его матч со Медведевым состоится во вторник, 3 октября, и начнётся в 11:30 по московскому времени.