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Янник Синнер пробился в финал турнира в Пекине, где сыграет с Карлосом Алькарасом

На стадии 1/4 финала итальянец оказался сильнее болгарского теннисиста Григора Димитрова.
02 октября 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

Итальянский теннисист Янник Синнер стал полуфиналистом турнира категории ATP-500, который проходит в Пекине (Китай).

В четвертьфинале соревнований 22-летний атлет одолел представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 32 минуты.

7-я ракетка мира три раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 15.

На счету болгарина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В полуфинальном матче Синнер встретится со второй ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

источник: «Советский спорт»
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