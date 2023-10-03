«Объясните особенности нейтрального статуса». Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась мыслями о том, как теннисное сообщество перестало обсуждать события в её стране.

«Начиная с турнира «Ролан Гаррос», мои беседы с журналистами перестали затрагивать события, происходящие на Украине. На Уимблдоне меня вообще не приглашали на пресс-конференции. Мне кажется, что в мире тенниса стараются минимизировать обсуждение этой темы. Это лишь мое личное восприятие ситуации. Несмотря на все сложности, я прикладываю максимальные усилия, чтобы продолжать выступать и решать вопросы, стоящие перед нами. Также идут некоторые долгосрочные процессы, но из-за конфиденциальной политики, мы не можем раскрывать их подробности. Поверьте, мы несем ответственность и продолжаем бороться. Было бы замечательно, если бы организаторы прояснили особенности статуса «нейтральных атлетов» и что именно подразумевается под этим понятием», - сказала Цуренко в интервью Большой теннис Украины.

Отметим, что спортсменка является 49-й ракеткой мира. Наивысшим достижением Цуренко на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2018 году.