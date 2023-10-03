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Даниил Медведев: к концу карьеры хотел бы стать чемпионом всех важнейших турниров на харде

Российский теннисист является третьей ракеткой мира.
03 октября 2023 08:27
автор: Виталий Овсянников

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что он одержал победу в 20 турнирах в 20 разных городах.

«Я знаю, что мои 20 титулов были в разных городах. Я хотел бы продолжить добавлять. Я также хотел бы завершить свою карьеру, став чемпионом всех важных турниров на харде», — цитирует Медведева twitter-аккаунт The Tennis Letter.

Напомним, на проходящем турнире в Пекине россиянин в четвертьфинальном матче со счётом 6:4, 3:6, 6:1 обыграл француза Уго Умбера. В полуфинале Медведеву предстоит сыграть против немца Александра Зверева.

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