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Соболенко вышла в третий круг турнира в Пекине, обыграв Бултер

Спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты.
03 октября 2023 10:20
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч третьего круга турнира в Пекине, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу первой ракетки мира.

Спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты.

В прошедшей игре Соболенко оформила восемь эйсов, допустила семь двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы пять подач навылет, шесть двойных и два брейка из 12.

В следующем круге Соболенко встретится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

источник: «Советский спорт»
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