Адриан Маннарино назвал лучшего российского соперника

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал уровень российских теннисистов.

«Я играл со многими русскими: с Сафиным, Южным, также с Давыденко. Но это было так давно. Из современных самый лучший – Медведев. Он, конечно, не тот игрок, кто впечатляет или удивляет теннисом, но быть по ту сторону сетки от Медведева – это просто ночной кошмар. Даже если ему проигрываю, я в любом случае получаю удовольствие на корте», — заявил Маннарино в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 35-летний французский теннисист является победителем трёх турниров под эгидой ATP. В ТБШ Маннарино никогда не проходил дальше четвертого круга.