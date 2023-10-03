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Адриан Маннарино назвал лучшего российского соперника

Француз занимает 34-е место в рейтинге ATP.
03 октября 2023 10:45
автор: Виталий Овсянников

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал уровень российских теннисистов.

«Я играл со многими русскими: с Сафиным, Южным, также с Давыденко. Но это было так давно. Из современных самый лучший Медведев. Он, конечно, не тот игрок, кто впечатляет или удивляет теннисом, но быть по ту сторону сетки от Медведева – это просто ночной кошмар. Даже если ему проигрываю, я в любом случае получаю удовольствие на корте», — заявил Маннарино в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 35-летний французский теннисист является победителем трёх турниров под эгидой ATP. В ТБШ Маннарино никогда не проходил дальше четвертого круга.

источник: Чемпионат.com
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