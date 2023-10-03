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Хачанов и Рублёв не смогли выйти в финал парного разряда в Пекине

Матч длился 1 час и 18 минут.
Хачанов и Рублёв не смогли выйти в финал парного разряда в Пекине
03 октября 2023 11:24
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти в финал турнира в Пекине.

В полуфинале соревнований они уступили дуэту Весли Колхофу из Нидерландов и Нилу Скупски (Великобритания) со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Карен и Андрей девять раз подавали навылет. Российский дуэт допустил лишь одну двойную ошибку. Они не смогли реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов.

Весли и Нил сделали четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два из четырёх брейков.

источник: «Советский спорт»
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