Хачанов и Рублёв не смогли выйти в финал парного разряда в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти в финал турнира в Пекине.

В полуфинале соревнований они уступили дуэту Весли Колхофу из Нидерландов и Нилу Скупски (Великобритания) со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Карен и Андрей девять раз подавали навылет. Российский дуэт допустил лишь одну двойную ошибку. Они не смогли реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов.

Весли и Нил сделали четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два из четырёх брейков.