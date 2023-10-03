Дарья Касаткина уступила Синьюй Ван в матче второго круга турнира в Пекине

Подошёл к концу матч второго круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина встретилась с представительницей Китая Синьюй Ван.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу китаянки. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.

В прошедшей игре Ван оформила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. У ее соперницы ни одной подачи навылет, три двойные и два брейк-поинта из пяти.

В следующем круге Ван встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Линда Фрухвиртова (Чехия).