Кудерметова победила украинку Цуренко, выиграв два сета всухую на турнире в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее представительницы Украины Леси Цуренко в матче второго круга турнира в Пекине (Китай). Игра завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:0 в пользу 16-й ракетки мира.

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. В активе Цуренко - ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с Кори Гауфф из США.