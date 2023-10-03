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Кудерметова победила украинку Цуренко, выиграв два сета всухую на турнире в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Кудерметова победила украинку Цуренко, выиграв два сета всухую на турнире в Пекине
03 октября 2023 14:53
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее представительницы Украины Леси Цуренко в матче второго круга турнира в Пекине (Китай). Игра завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:0 в пользу 16-й ракетки мира.

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. В активе Цуренко - ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с Кори Гауфф из США.

источник: «Советский спорт»
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