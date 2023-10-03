Адриан Маннарино стал победителем турнира в Астане

Подошёл к концу финал турнира категории ATP-250 в Астане, в котором французский теннисист Адриан Маннарино встретился с представителем США Себастьяном Кордой.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу французского спортсмена. Спортсмены провели на корте 2 часа 11 минут.

В финальном матче Маннарино оформил пять эйсов, совершил семь двойных ошибок и оформил четыре брейка. У его соперника девять подач навылет, две двойных и два гейма, выигранных на приёме.