Медведев обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение немцу Александру Звереву в полуфинале турнира в Пекине.

Третья ракетка мира выиграл встречу со счетом 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час и 25 минут. Медведев восемь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и два реализованных брейка из четырёх. В активе Зверева один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта при четырёх попытках.

Таким образом, Медведев пробился в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия).