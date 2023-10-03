Даниил Медведев: разочарован, что не удалось защитить ни один из своих титулов

Российский теннисист Даниил Медведев, одержавший победу в 20 турнирах в 20 разных городах, заявил, что разочарован из-за того, что ему не удалось защитить ни один из своих титулов.

«Честно говоря, это не дополнительная мотивация. Я хочу побеждать каждый раз, когда выхожу на корт. В каком-то смысле я разочарован тем, что мне так и не удалось защитить ни один из своих титулов. Это забавный факт. На этой неделе я нахожусь в Пекине и надеюсь завоевать 21 титул в 21 городе. Да, это будет нечто особенное, потому что я не уверен, что кто-то делал что-то подобное раньше. В то же время я надеюсь сломать шаблон в Шанхае и выиграть там свой второй титул», - цитирует третью ракетку мира tennisworldusa.org.

Напомним, сегодня, 3 октября, Даниил Медведев нанёс поражение немцу Александру Звереву в полуфинале турнира в Пекине. В финале он сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия).