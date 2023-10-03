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Мирра Андреева обыграла Павлюченкову и вышла в третий круг турнира в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
Мирра Андреева обыграла Павлюченкову и вышла в третий круг турнира в Пекине
03 октября 2023 16:12
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Павлюченковой в матче второго круга турнира в Пекине (Китай). Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу 60-й ракетки мира.

Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. В активе Павлюченковой - один эйс, четыре двойных ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Андреева поборется с лучшей из пары Татьяна Мария (Германия) - Елена Рыбакина (Казахстан).

источник: «Советский спорт»
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