Мирра Андреева обыграла Павлюченкову и вышла в третий круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Павлюченковой в матче второго круга турнира в Пекине (Китай). Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу 60-й ракетки мира.

Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. В активе Павлюченковой - один эйс, четыре двойных ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Андреева поборется с лучшей из пары Татьяна Мария (Германия) - Елена Рыбакина (Казахстан).