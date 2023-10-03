16-летняя Мирра Андреева вошла в топ-50 лучших теннисисток мира

Российская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-50 рейтинга WTA.

Спортсменка ранее в двух сетах оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Павлюченковой в матче второго круга турнира в Пекине (Китай).

До старта турнира в Пекине Андреева располагалась на 60-й строчке в мировом рейтинге, но успешное выступление в Пекине позволило ей подняться в топ-50.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине Андреева поборется с лучшей из пары Татьяна Мария (Германия) - Елена Рыбакина (Казахстан).