Звонарёва и Зигемунд пробились в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд стали четвертьфиналистами парного турнира, который проходит в Пекине (Китай).

В матче второго круга соревнований россиянка со своей немецкой партнёршей одержали победу над представительницами Франции Каролиной Гарсией и Криситиной Младенович со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час и 28 минут.

Команда победителей допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету француженок шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В 1/4 финала китайского турнира Звонарёва и Зигемунд встретятся с победительницами матча Ингрид Гамарра-Мартинс/Луиза Стефани (Бразилия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США).