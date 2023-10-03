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Звонарёва и Зигемунд пробились в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

На стадии 1/8 финала российско-немецкий дуэт одолел французских теннисисток Каролин Гарсию и Кристину Младенович.
03 октября 2023 16:46
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд стали четвертьфиналистами парного турнира, который проходит в Пекине (Китай).

В матче второго круга соревнований россиянка со своей немецкой партнёршей одержали победу над представительницами Франции Каролиной Гарсией и Криситиной Младенович со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час и 28 минут.

Команда победителей допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету француженок шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В 1/4 финала китайского турнира Звонарёва и Зигемунд встретятся с победительницами матча Ингрид Гамарра-Мартинс/Луиза Стефани (Бразилия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США).

источник: «Советский спорт»
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