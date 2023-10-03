Синнер обыграл Карлоса Алькараса и встретится с Медведевым в финале турнира в Пекине

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче турнира категории ATP-500, который проходит в Пекине (Китай).

Очная встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу 22-летнего спортсмена.

Победитель один раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету испанца четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За победу в китайском турнире Синнер поборется с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее немца Александра Зверева.