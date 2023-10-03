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Даниил Медведев прокомментировал победу в матче с Александром Зверевым

Даниил вышел в финал турнира в Пекине.
03 октября 2023 18:26
автор: Александр Кожевников

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче с Александром Зверевым в полуфинале турнира в Пекине.

«Это потрясающий турнир с сильноцй сеткой. Оказаться в финале против одного из удивительных теннисистов - Алькараса или Синнера, это здорово. Я доволен уровнем своей игры Сегодня были другие условия, игра шла быстрее. Мы оба хороши на приёме, так что возможностей было не так много, но мне удавалось лучше подавать, когда мне нужно было спасаться на брейк-пойнтах, чем ему», - приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, сегодня, 3 октября, Даниил Медведев нанёс поражение немцу Александру Звереву в полуфинале турнира в Пекине. В финале он сыграет с Янником Синнером (Италия).

источник: ATP Cup
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