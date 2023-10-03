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Ольховский оценил шансы Даниила Медведева обыграть Синнера в финале турнира в Пекине

Спортсмены поборются за трофей в среду, 4 октября.
03 октября 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Чемпион «Ролан Гаррос» Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финального матча категории ATP-500 в Пекине, в котором российский теннисист Даниил Медведев сыграет против представителя Италии Янника Синнера.

«Психологически с Алькарасом было бы сложнее, но по игре Синнер сейчас в хорошей форме, их встреча в Майами была давным‑давно. Синнер играет немного лучше, Даня тоже на уровне. Матч будет интересным, явного фаворита для меня не существует. Медведев тактически чуть лучше играет, если будет играть цепко — Синнеру будет тяжело, но он взрывной — может ускорять, атаковать», — приводит слова Ольховского «Матч ТВ».

Финал китайского турнира между Медведевым и Синнером состоится завтра, 4 октября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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