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Алькарас объяснил, почему проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Пекине

Испанец покинул соревнования, уступив сопернику два сета.
03 октября 2023 20:33
автор: Глеб Шевяков

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём поражении в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине.

Вторая ракетка мира на стадии 1/2 финала проиграл представителю Италии Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

«Очевидно, что он играл в теннис на великолепном уровне, это заставило меня немного изменить свою игру. Я не мог делать то, что делаю всегда, пытался играть глубже, но не смог. Я пробовал играть по другой тактике, но и здесь не получилось. Во втором сете, я был морально не в себе, слишком много жаловался — это действительно мешает играть на своем лучшем уровне. Вот что произошло», — приводит слова Алькараса Tennis World.

За победу в турнире в Пекине Синнер поборется с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее немецкого атлета Александра Зверева. Финал состоится завтра, 4 октября, и начнётся в 14.30 по московскому времени.

источник: Tennis World USA
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