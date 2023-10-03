Тарпищев предположил, почему Павлюченкова проиграла 16-летней Андреевой на турнире в Пекине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о прошедшем матче второго круга турнира категории WTA-1000, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от своей соотечественницы Мирры Андреевы.

Очная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу 16-летней спортсменки.

«Такое поражение Павлюченковой объясняется тем, что у нее был мандраж. У женщин такое часто бывает. Когда против тебя играют свои и младшие — почти всегда мандраж и волнение. Ничего страшного в этом поражении нет, а Андреева молодец», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В следующем раунде китайского турнира Андреева встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Игра состоится в среду, 4 октября. Начало матча – 12:30 по московскому времени.