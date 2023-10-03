«Один из моих лучших матчей». Синнер о победе – над Алькарасом в 1/2 финала турнира в Пекине

Итальянский теннисист Янник Синнер оценил свою победу над второй ракеткой мира, представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине (Китай).

«Конечно, это один из моих лучших матчей. Все наши с ним матчи тяжелые. Мы всегда проявляем большое уважение, оба отлично играем. Сегодня в важные моменты я играл немного лучше. Во втором сете счет 6:1, но у него было много шансов, и я просто старался не терять концентрацию. Я старался сохранять самообладание и, конечно, очень доволен своим выступлением», – приводит слова Синнер пресс-служба АТР.

За победу в турнире в Пекине Синнер поборется с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее немецкого атлета Александра Зверева. Финал состоится завтра, 4 октября, и начнётся в 14.30 по московскому времени.