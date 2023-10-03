Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Еленой Рыбакиной на турнире в Пекине

Российская теннисиста Мирра Андреева высказалась о своём предстоящем матче с пятой ракеткой мира, представительницей Казахастана Еленой Рыбакиной в третьем круге хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Пекине (Китай).

Сегодня, 3 октября, 16-летняя атлетка обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:1.

«На самом деле, я хотела с ней сыграть. Мне нравится, как она играет. Я знаю, что она хорошо подает. Постараюсь сделать пару брейков, если получится. Я выложусь по полной, чтобы не было никаких сожалений. Если выиграю, буду очень рада. Если она выиграет, значит, она показала хороший теннис. Но я жду с нетерпением», – приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

Очная встреча Андреевой и Рыбакиной пройдёт завтра, 4 октября. Матч начнётся в 12:30 по московскому времени.