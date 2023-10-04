Янник Синнер обойдет Андрея Рублева в рейтинге ATP и станет четвертой ракеткой мира

Итальянский теннисист Янник Синнер на следующей неделе поднимется в рейтинге ATP на четвертое место.

На текущий момент он занимает седьмую позицию.

Отметим, что на турнире в Пекине Янник Синнер добрался до решающего матча, одержав в полуфинале победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Таким образом, итальянец гарантировано обойдет Андрея Рублева, Хольгера Руне и Стефаноса Циципаса.

За победу в турнире в Пекине Синнер поборется с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее немецкого атлета Александра Зверева. Финал состоится завтра, 4 октября, и начнётся в 14.30 по московскому времени.