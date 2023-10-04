Остапенко победила Пегулу в третьем круге турнира в Пекине

Подошёл к концу матч третьего круга турнира в Пекине, в котором американская теннисистка Джессика Пегула сыграла против представительницы Латвии Елены Остапенко.

Отметим, что матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу 17-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.

В активе Остапенко пять эйсов, одна двойная ошибка и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. У её соперницы одна подача навылет, три двойных и два реализованных брейк-поинта из восьми.

В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с победительницей матча между Людмилой Самсоновой (Россия) и Мартой Костюк (Украина).