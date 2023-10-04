Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал парного разряда турнира в Пекине

Подошёл к концу матч 1/8 финала турнира в Пекине в парном разряде, в котором Вероника Кудерметова (Россия) и Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия) сыграли против Надежды Киченок (Украина) и Моники Никулеску (Румыния).

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу русско-бразильского дуэта.

Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. Кудерметова и Хаддад-Майей оформили один эйс и допустили две двойных.

В 1/4 финала парного разряда турнира в Пекине Вероника Кудерметова и Беатрис Хаддад-Майя сыграют против Магды Линетт (Польша) и Питон Стирнс (США).