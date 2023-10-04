Мирра Андреева уступила пятой ракетке мира Рыбакиной в матче третьего круга турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 6:2, 4:6, 0:6 в третьем круге турнира в Пекине.

Встреча длилась 1 час и 47 минут.

Мирра два раза подала навылет, допустила две двойных ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В активе Рыбакиной - девять эйсов, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал соревнования Елена поборется с лучшей из пары Юань Юэ (Китай) - Ясмине Паолини (Италия).