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Сафиуллин обыграл Маррея и вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
04 октября 2023 16:59
автор: Александр Кожевников

В Шанхае (Китай) завершился матч первого круга турнира серии «Мастерс», в котором встречались российский теннисист Роман Сафиуллин и британец Энди Маррей.

Встреча завершилась победой Сафиуллина со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 38 минут.

За время встречи Сафиуллин четырежды подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-понйтов из восьми.

Маррей дважды совершил эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Сафиукллин сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

источник: «Советский спорт»
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