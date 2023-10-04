Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Пекине

В Пекине (Китай) завершился финальный матч турнира категории ATP 500, в котором встречались российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Встреча завершилась победой Синнера со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа и 1 минуту.

За время встречи Синнер трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти.

Медведев шесть раз совершил эйс, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт