«Спасибо, что дал мне выиграть хотя бы один матч». Синнер обратился к Медведеву после победы

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Сегодня, 4 октября, седьмая ракетка планеты оказалась сильнее представителя РФ в финале турнира категории АТР 500 в Пекине со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Во-первых, Даниил, спасибо за то, что дал мне выиграть хотя бы один матч. У нас были тяжёлые поединки - особенно в этом году. И, как ты и сказал, на третий раз повезло.

Спасибо за то, что сделал меня лучше. Мы с командой очень много работали, чтобы тебя обыграть», - заявил итальянец на церемонии награждения.