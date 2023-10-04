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«Спасибо, что дал мне выиграть хотя бы один матч». Синнер обратился к Медведеву после победы

Дело было в Пекине.
04 октября 2023 20:10
автор: Тимур Пацюк

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Сегодня, 4 октября, седьмая ракетка планеты оказалась сильнее представителя РФ в финале турнира категории АТР 500 в Пекине со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Во-первых, Даниил, спасибо за то, что дал мне выиграть хотя бы один матч. У нас были тяжёлые поединки - особенно в этом году. И, как ты и сказал, на третий раз повезло.

Спасибо за то, что сделал меня лучше. Мы с командой очень много работали, чтобы тебя обыграть», - заявил итальянец на церемонии награждения.

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