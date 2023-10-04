Шамиль Тарпищев: нельзя сейчас требовать от Мирры Андреевой результатов

Глава ФТР Шамиль Тарпищев подвёл итоги матча между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира в Пекине. Спортсменка из РФ уступила - 6:2, 4:6, 1:6.



«Во-первых, Мирре надо приобрести опыт в игре с такими соперниками. Это за один год не даётся. Нельзя сейчас требовать от Андреевой результатов. Она приобретает технико-тактические данные, перенимая опыт. Я думаю, что всё будет нормально», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале турнира Рыбакина встретится с победителем матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Ясмин Паолини (Италия).