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Шамиль Тарпищев: нельзя сейчас требовать от Мирры Андреевой результатов

Сегодня юная спортсменка уступила Рыбакиной.
04 октября 2023 21:29
автор: Тимур Пацюк

Глава ФТР Шамиль Тарпищев подвёл итоги матча между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира в Пекине. Спортсменка из РФ уступила - 6:2, 4:6, 1:6.

«Во-первых, Мирре надо приобрести опыт в игре с такими соперниками. Это за один год не даётся. Нельзя сейчас требовать от Андреевой результатов. Она приобретает технико-тактические данные, перенимая опыт. Я думаю, что всё будет нормально», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале турнира Рыбакина встретится с победителем матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Ясмин Паолини (Италия).

источник: «Спорт-Экспресс»
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