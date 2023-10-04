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Виктор Янчук объяснил, чего не хватило Медведеву в проигранном Синнеру финале

Редкий случай, когда Даниил не выиграл.
04 октября 2023 23:47
автор: Тимур Пацюк

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на поражение российского теннисистка Даниила Медведева в финале турнира в Пекине. Представителя РФ выбил итальянец Янник Синнер – 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Синнер моложе Медведева, и он прогрессирует. Он извлёк выводы из поражений Даниилу. Синнер в хорошей форме. Он настроился на матч с Медведевым, хорошо его знает. Синнер построил правильную игру против соперников - достаточно быстрый, остро отвечает и повысил надёжность при обмене ударами с задней линии.

Медведеву не хватает остроты. Синнер легко справляется с его атакующими ударами. Молодость победила. Над остротой Даниилу надо поработать. Одной стабильности маловато», - приводит слова Янчука «Чемпионат».

Ранее сам итальянский теннисист поблагодарил Даниила Медведева.

источник: Чемпионат.com
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