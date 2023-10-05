Синнер после победы над Медведевым квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком, которому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в сезоне-2023.

Накануне, он одержал победу над Даниилом Медведевым в финале турнира в Пекине со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Для итальянца этот титул стал третьим в 2023-м году. Ранее он побеждал на турнирах в Монпелье и Торонто.

Отметим, что Синнер впервые в своей карьере попал на ATP Finals. Также стало известно, что итальянский теннисист на следующей неделе поднимется в рейтинге ATP на четвёртое место.