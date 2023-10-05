Медведев — после поражения от Синнера в Пекине: могу выиграть ещё много очков в этом сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после поражение от седьмой ракетки мира Янника Синнера в финале турнира в Пекине.

Встреча завершилась победой итальянца со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Ему удалось лучше контролировать эмоции на тай-брейке, не ошибаться – по-моему, вообще. А я допускал лёгкие ошибки. И он лучше подавал на тай-брейках. Так что Янник всё подавал и лучше играл. Я должен был выступить лучше, если хотел победить. Хочу продолжить качественный сезон. Могу выиграть ещё много очков», — цитирует Медведева Tennis Majors.

В прошедшей встрече Даниил шесть раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки, на его счету 26 активно выигранных мячей и 11 невынужденных ошибок.