Кудерметова уступила Гауфф в третьем круге турнира в Пекине

Подошёл к концу матч в рамках третьего круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграла против американки Кори Гауфф.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу представительницы США. Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.

В прошедшей игре Кудерметова оформила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейка. У её соперницы три подачи навылет, две двойные и пять брейков.

В четвертьфинале Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Синьюй Ван (Китай).