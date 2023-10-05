Гауфф высказалась о победе над Кудерметовой в 1/8 финала турнира в Пекине

Американская теннисистка Кори Гауфф подвела итог матча 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором она одержала победу над представительницей России Вероникой Кудерметовой со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Кудерметова показала очень хороший теннис, она отлично отбивала мяч. Я смогла улучшить свою игру по ходу встречи и надавить на соперницу после первого сета. Очень благодарна за поддержку зрителей здесь, в Пекине», — заявила Гауфф в интервью на корте.

В следующем раунде китайского турнира Гауфф проведёт матч с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Синьюй Ван (Китай).