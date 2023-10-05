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Карлос Алькарас: победа Синнера над Медведевым в финале турнира в Пекине не удивила

Итальянский теннисист станет четвертой ракеткой мира.
05 октября 2023 14:43
автор: Виталий Овсянников

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы Янника Синнера над третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в финале турнира в Пекине.

Напомним, матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу представителя Италии.

«Я видел матч, но не полностью. Меня совсем не удивила победа Янника. Я знаю, какими способностями он обладает, знаю его уровень. Синнер — один из лучших теннисистов мира, он может победить любого. Его игровой уровень в этом матче был невероятным», — цитирует Алькараса Shanghai Press.

Напомним, Синнер после победы над Медведевым квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Также стало известно, что итальянский теннисист на следующей неделе поднимется в рейтинге ATP на четвёртое место.

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