Карлос Алькарас: победа Синнера над Медведевым в финале турнира в Пекине не удивила

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы Янника Синнера над третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в финале турнира в Пекине.

Напомним, матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу представителя Италии.

«Я видел матч, но не полностью. Меня совсем не удивила победа Янника. Я знаю, какими способностями он обладает, знаю его уровень. Синнер — один из лучших теннисистов мира, он может победить любого. Его игровой уровень в этом матче был невероятным», — цитирует Алькараса Shanghai Press.

Напомним, Синнер после победы над Медведевым квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Также стало известно, что итальянский теннисист на следующей неделе поднимется в рейтинге ATP на четвёртое место.