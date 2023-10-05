Аслан Карацев проиграл французу Халису на старте турнира в Шанхае

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от представителя Франции Квентина Халиса в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Россиянин уступил своему сопернику со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 2:6.

52-я ракетка мира восемь раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету победителя пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде турнира в Китае Халис сыграет против ещё одного российского теннисиста Андрея Рублёва.