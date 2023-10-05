Арина Соболенко обыграла Паолини и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-1000, который проходит в Пекине (Китай).

В матче третьего круга первая ракетка мира одержала победу над итальянкой Ясминой Паолини со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Победительница 16 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету итальянской оппонентки один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале китайского турнира Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая ранее оказалась сильнее 16-летней россиянки Мирры Андреевой.