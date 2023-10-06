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«Звонарева рвется на Олимпиаду». Тарпищев — о выступлении теннисистки в парном разряде

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
06 октября 2023 11:35
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил потенциальные шансы российской теннисистки Веры Звонаревой на успешное выступление на Олимпиаде-2024 в парном разряде.

Отметим, что вопрос о допуске спортсменов из РФ к участию в Играх в Париже до сих пор не решен.

«Звонарева рвется на Олимпиаду. Очков уже набрала достаточно, чтобы выступить в Париже. В паре она играет стабильно, хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС слова Тарпищева.

Добавим, что Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд уступили в четвертьфинале турнира в Пекине бразильянкам Ингрид Гамарре Мартинс и Луизе Стефани.

источник: ТАСС
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