Шамиль Тарпищев: для Рублёва сейчас главное — «Мастерсы» и попадание на Итоговый турнир

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил состояние российского теннисиста Андрея Рублева в заключительной части сезона.

Отметим, что 7 октября 25-летний спортсмен сыграет в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае против Кентена Алиса из Франции.

«Любой спортсмен концентрируется сейчас на ATP, чтобы добрать очки и попасть на Итоговый турнир. Я бы к тем результатам более снисходительно относился, потому что лично для него они мало что решают. Для него сейчас главное — «мастерсы». После Парижа будет понятно, поедет ли он в Турин», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарпищев «СЭ».

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в Турине.