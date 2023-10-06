Самсонова обыграла Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче четвертьфинала турнира в Пекине.

Отметим, что 22-я ракетка мира в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Самсоновой.

Людмила выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. Остапенко совершила одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.

За выход в финал Самсонова поборется с победительницей встречи между Ариной Соболенко (Беларусь) - Елена Рыбакина (Казахстан).