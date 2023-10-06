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Даниил Медведев оценил своё выступление в нынешнем сезоне

В этом году россиянин завоевал пять трофеев.
06 октября 2023 14:40
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение по поводу своего выступления на турнирах в текущем сезоне.

«Если честно, да, это отличный сезон. Конечно, хотелось бы выиграть «Большой шлем», но если не говорить о титулах, то я далеко проходил на US Open и Уимблдоне, где проигрывал великолепным соперникам. Возможно, то есть не возможно, а это мой лучший сезон, если не говорить о «Шлемах»: много титулов, много отличных побед, стабильность. И сезон ещё не окончен, я постараюсь завершить его на высокой ноте и начну с Шанхая», — заявил 27-летний спортсмен на пресс-конференции перед стартом «Мастерса» в Шанхае (Китай).

В 2023 году Медведев стал победителем трёх турниров категории ATP в Роттердаме, Дохе и Дубае, а также выиграл два соревнования серии «Мастерс» в Майами и Риме. Кроме того, атлет пробился в финал Открытого чемпионата США, где уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу.

источник: «Советский спорт»
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