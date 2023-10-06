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Чесноков заявил, что российским теннисистам нужно ехать на Олимпиаду на любых условиях

Решение о допуске россиян на Игры в Париже в данный момент не принято.
06 октября 2023 15:04
автор: Глеб Шевяков

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением по поводу возможного участия российских теннисистов в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что не видит ни одного потенциального участника предстоящих соревнований среди атлетов из России.

«В данной ситуации есть спортсмены, и надо отталкиваться от их мнения, их желания, а не от слов каких‑либо политических деятелей. Поэтому я считаю, что нужно ехать и выступать вопреки всему. С детства человек готовился к выступлению на этом турнире. И если есть даже минимальный шанс выступить в Париже, нужно ехать. Наши теннисисты не только участвовали в последней Олимпиаде, но и выиграли медали. В частности, Рублев с Павлюченковой выиграли золотую медаль. Мне кажется, в теннисе очень престижно выиграть олимпийскую медаль, причем любого достоинства», — приводит слова Чеснокова «Матч ТВ».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

Вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх в Париже по-прежнему остается нерешённым.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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