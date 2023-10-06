Медведев поделился мнением о чилийце Гарине, с которым сыграет на старте «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданием от своего стартового поединка на «Мастерсе» в Шанхае.

Отметим, что третья ракетка мира сыграет во втором круге соревнований с Кристьяном Гарином из Чили.

«Мы с Кристьяном играли пару раз, но, если я правильно помню, довольно давно. В прошлом году мы пару раз вместе тренировались. Он отличный игрок. По-моему, он стоял в топ-20. А любой, кто стоял в топ-20, умеет хорошо играть. В последнее время ему было непросто, но он выиграл первый матч, привык к условиям, поэтому я знаю, что будет тяжело, и нужно показать максимум», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Добавим, что другой россиянин Андрей Рублёв сыграет на этой стадии c французом Кентеном Алисом.