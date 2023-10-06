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Рыбакина победила Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет с Самсоновой

Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Рыбакина победила Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет с Самсоновой
06 октября 2023 16:29
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах оказалась сильнее представительницы Белоруссии Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай). Игра завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу пятой ракетки мира.

Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. В активе Соболенко - четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал соревнования Рыбакина поборется с Людмилой Самсоновй из России.

источник: «Советский спорт»
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